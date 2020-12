Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : nouveau record absolu au-delà de 167E Cercle Finance • 28/12/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes nouveau record absolu au-delà de 167E: au sortir d'un corridor 150/162E, le titre semble bien parti pour aller chercher de nouveaux sommets vers 174/175E, la moitié du chemin est presque accomplie.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +2.57%