Dassault Systèmes : nouveau record absolu à 188,4E

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) Dassault Systèmes inscrit un nouveau record absolu à 188,4E Le franchissement de la résistance des 170E avait libéré un potentiel de +10E qui n'a mis que 3 séances à se matérialiser (après ouverture d'un 'gap' au-dessus des 168E le 2 février) et l'objectif était le même en sortie de corridor 145/163E. Dassault Systèmes franchit la résistance des 180E issue des 2 précédents sommets inscrits à 140E fin août 2018 puis 164E le 24 janvier 2020 et semble viser un objectif de 200E.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +2.90%