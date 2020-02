Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : nouveau bâtiment prévu à Vélizy Cercle Finance • 11/02/2020 à 08:52









(CercleFinance.com) - Covivio et Crédit Agricole Assurances annoncent l'extension du Campus Dassault Systèmes, dans le quartier d'affaires Inovel Parc à Vélizy-Villacoublay, avec la construction d'un nouveau bâtiment de 27.600 m². Les trois partenaires ont aussi signé un accord prolongeant les baux en place pour une nouvelle période de 10 ans à compter de la livraison du nouvel immeuble, qui est prévue fin 2022 et vise les certifications HQE Bâtiment Durable 2016, E2C1 et BREEAM Very Good.

