Dassault Systèmes: nomination d'un DGA finances

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Dassault Systèmes annonce l'évolution de la composition de son comité exécutif, avec la nomination de Rouven Bergmann au poste de directeur général adjoint, finances.



Il rapporte à Pascal Daloz qui centre sa mission sur sa fonction de directeur général adjoint opérations, qu'il remplit depuis 2020 et à laquelle il dirige les opérations de toutes les fonctions stratégiques de l'entreprise dans le monde.



Depuis 2019, Rouven Bergmann était directeur des opérations chez MEDIDATA après y avoir occupé le poste de directeur financier. Auparavant, il avait acquis une expérience de direction générale et financière notamment chez SAP.





