Dassault Systèmes : nomination d'un chief operating officer

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce la nomination de Pascal Daloz en tant que chief operating officer, poste nouvellement créé 'pour soutenir et développer la nouvelle génération de son management ainsi que la stratégie du groupe dans les années à venir'. Pascal Daloz reste directeur général adjoint, affaires financières, un poste qu'il occupe depuis 2018. Il bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des stratégies et des innovations technologiques. En tant que chief operating officer, il dirige le comité exécutif des opérations et va mettre en application la prise de décisions au niveau opérationnel pour toutes les fonctions stratégiques de l'entreprise de logiciels.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.29%