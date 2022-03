Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: montant du dividende fixé pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à ses actionnaires un dividende de 17 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2021, exclusivement en numéraire.



L'éditeur de progiciels ajoute que, sous réserve de son approbation par l'assemblée générale qui se tiendra le 19 mai, la date de détachement du dividende serait fixée au 23 mai et il serait mis en paiement le 25 mai.



Pour rappel, Dassault Systèmes a publié au titre de l'année écoulée, en données non-IFRS, un BNPA en croissance de 26% à 0,95 euro pour un chiffre d'affaires de 4,86 milliards d'euros (+11% hors effets de changes).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +3.38%