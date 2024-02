Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systemes : menace le support majeur des 42E information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes poursuit sa glissade sous l'ex-résistance des 45E du 13 au 27 décembre.

Le titre vient de combler le 'gap' des 42,76E du 10 janvier, et teste les 42E (plancher du 5 janvier, ex-zénith de tout début juin 2023): gare au décrochage en direction du 'gap' des 38.22E du 27/10/2023.







Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.10%