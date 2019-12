Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes : meilleure clôture de l'histoire, à 146,5E Cercle Finance • 19/12/2019 à 18:07









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes inscrit sa meilleure clôture de l'histoire, à 146,5E (après 146,4E le 3 juillet) mais le record absolu établi ce jour là à 147,2E n'a pas été battu. Le titre se retrouve sous la menace de la formation d'un double-top parfait mais reste bien ancré dans son canal ascendant moyen terme, donc la base se situe désormais vers 142,5E (et atteindra 143E le 24 décembre). Mais il y existe une grosse marge de sécurité avant de valider un 'M' baissier sous 147 puisque le plancher de la figure se situe vers 125E.

