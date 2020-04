DASSAULT SYSTEMES : les revenus du premier trimestre seront inférieurs à ses objectifs

(AOF) - Dassault Systèmes (-4,45% à 126,55 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après avoir lancé un avertissement sur son activité au premier trimestre. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a indiqué que son chiffre d'affaires sur cette période devrait être inférieur de 2,5% et 5% à la limite inférieure de ses objectifs, en raison de la baisse des revenus tirés des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services.

Il visait des revenus entre 1,145 et 1,175 milliard d'euros et la limite basse de son objectif initial de croissance était de 20% avant la crise du Covid-19, à taux de change constants.

La croissance du chiffre d'affaires est estimée entre 14% et 17%, reflétant la performance de Medidata et la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent. Ce dernier est en ligne avec les objectifs initiaux et représente environ 84% du chiffre d'affaires logiciel au premier trimestre.

"Nous publierons nos résultats financiers le 23 avril 2020 et examinerons à cette occasion les perspectives pour l'année entière " a déclaré le directeur financier, Pascal Daloz.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.