Dassault Systèmes : les prévisions d'un analyste

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse estime que les résultats du troisième trimestre de l'année fiscale 2020 ont montré des tendances solides dans le domaine des logiciels, avec une activité de services plus faible que prévu. ' Cependant, étant donné la dynamique plus faible attendue au 4ème trimestre 2020, nous abaissons le BPA de l'exercice 2021 de 5 %. Dans l'ensemble, nous réduisons le BPA de l'exercice 2020 et 2021 de 1 % et de 5% respectivement ' indique le bureau d'analyses. Crédit Suisse réduit son objectif de cours à 170 euros (au lieu de 172 E) et réitère son conseil de surperformance.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.85%