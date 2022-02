Dassault Systèmes: les opinions de plusieurs brokers information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - UBS relève sa recommandation sur Dassault Systèmes de 'vente' à 'neutre' et ajuste son objectif de cours de 45 à 42 euros, nouvelle cible proche du cours de l'éditeur français de logiciels de conception 3D et de gestion du cycle de vie des produits.



Malgré une concurrence acharnée avec Siemens et PTC, le broker met en avant, dans le résumé de sa note, 'des objectifs 2022 apparemment soutenus et des fusions et acquisitions comme catalyseur potentiel', ainsi qu'une 'valorisation moins exigeante'.



Tout en réduisant son objectif de cours de 55 à 49 euros sur Dassault Systèmes du fait de la hausse du WACC (coût moyen pondéré du capital) et de la baisse des multiples des comparables, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance'.



'La bonne publication trimestrielle, les guidances solides pour 2022 et le discours du management lors de ce roadshow sont autant d'éléments rassurants concernant les perspectives de croissance rentable du groupe à court et moyen terme', juge l'analyste.



Selon lui, Dassault Systèmes 'confirme son statut d'acteur best in class, bien géré et gagnant des parts de marché'. Pour 2022, Oddo relève légèrement sa prévision de croissance organique à 9,7%, entrainant une hausse de 3% de son attente de BPA.



Tout en réitérant son opinion 'neutre' adoptée en juillet 2021 sur Dassault Systèmes, Invest Securities réduit son objectif de cours de 48 à 40 euros, et juge 'difficile d'adopter une opinion plus positive' malgré un recul de 19% du titre depuis le début d'année.



Le bureau d'études reconnait que 'les fondamentaux demeurent excellents, comme le démontrent les résultats du quatrième trimestre 2021 et les guidances 2022', et que le groupe pourrait réaliser dès 2022 une acquisition structurante et relutive.



Invest Securities considère néanmoins que le titre Dassault Systèmes, 'comme l'ensemble des valeurs de croissance à multiples élevés, pourrait être amené à sous-performer durant toute la phase de hausse des taux'.