Dassault Systèmes: les conseils des analystes après le CMD information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 16:01

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a organisé vendredi dernier son Capital Markets Day 2023 à son siège social de Vélizy-Villacoublay, en France.



Au cours de cette journée consacrée aux investisseurs, la direction générale de Dassault Systèmes a présenté l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe pour les cinq prochaines années.



Le Groupe estime être bien positionné pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de long terme et ainsi atteindre des objectifs 2028 ambitieux : une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 49 euros sur Dassault Systèmes, revenant sur une courte journée investisseurs (CMD) organisée par l'éditeur de logiciels d'entreprise.



'Le format de ce CMD a pu surprendre, voire frustrer, certains mais il convient de rappeler que les grands axes stratégiques avaient été détaillés il y a un an', note l'analyste qui pointe des 'objectifs toujours très solides en organique' et de 'fortes ambitions M&A confirmées'.



'Le retour à la croissance en Chine au deuxième trimestre (confirmé lors du CMD) et les bonnes perspectives de croissance à moyen terme, permettent de relativiser la valorisation actuelle, qui reflète même un léger discount sur les pairs', juge-t-il.



Invest Securities dégrade en revanche son conseil sur le titre passant de ' achat ' à ' neutre ', tout en relevant légèrement sa cible, de 38 à 40 euros.



Le bureau d'analyse met en avant ' la trajectoire impressionnante mais sans surprise ' de la société.



' Alors que nous avions profité du recul excessif du titre post résultats T1 23 pour repasser à l'Achat, le rebond depuis (+15%) a effacé tout potentiel, quand bien même nous ajustons ce jour notre objectif de cours ' indique le broker.



Invest estime que le CMD (journée des investisseurs) de vendredi ' n'a pas apporté d'inflexion majeure sur la trajectoire moyen-terme/long-terme ' d'autant que l'analyste n'intègre pas le M&A qui contribuera pour 15% à 30% à la croissance du BNA sur 2023-28.



' Pour cette raison, quand bien même nous apprécions toujours autant la société et ses perspectives, nous dégradons ce jour notre opinion dans l'espoir de retrouver un point d'entrée plus favorable ', conclut l'analyste.