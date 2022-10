Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: lancement d'une marque cloud information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 14:35









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce le lancement de sa marque cloud Outscale, affichant ainsi son ambition de 'devenir le premier opérateur souverain et durable de services de confiance accessibles sur le cloud'.



'Outscale étend son offre de la fourniture de services d'infrastructures (IaaS) à l'exploitation d'une expérience cloud déclinée en trois niveaux au service d'une cybergouvernance unifiée', explique l'éditeur de logiciels.



Fondateur d'Outscale, Laurent Seror conservera ses fonctions de direction en qualité de membre de son conseil d'administration, tandis que Philippe Miltin a été nommé directeur général (CEO) et Arnaud Bertrand, senior vice-president en charge de la R&D.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -5.90%