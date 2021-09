Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : lance un concours avec Software Republic information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Membres de l'écosystème d'innovation 'Software Republic', les sociétés Dassault Systèmes, Thalès, Atos, Orange, Renault, et STMicro lancent conjointement le 'Mobility 4.0. Challenge', un challenge d'open innovation autour de la mobilité de demain. 'C'est la première fois que six entreprises majeures s'unissent pour mettre à disposition des données, leurs outils techniques, des plateformes de prototypage hardware et software, leurs connaissances et leurs expertises', souligne le communiqué. Ouvert aux start-ups, entrepreneurs, PME, instituts de recherche, universitaires et à toute autre personne souhaitant devenir acteur d'une nouvelle mobilité européenne, ce concours sera lancé le 6 septembre et s'articulera autour de cinq thématiques : l'amélioration de l'expérience utilisateur liée au véhicule électrique, l'accessibilité multimodale, le transport intelligent, la cyber-sécurité ainsi qu'une thématique libre.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -0.27%