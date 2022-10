Dassault Systèmes : la déception sur les licences jette une ombre sur les résultats trimestriels

(AOF) - Dassault Systèmes (-5,04% à 34,825 euros) est rétrogradé à la dernière place de l’indice CAC 40, les investisseurs sanctionnant la nouvelle révision en baisse des prévisions de licences de la firme technologique. La croissance du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est attendu entre 5% et 7% à taux de change constants contre de 9% à 11% précédemment. Sa performance a en effet déçu au troisième trimestre, où il a reculé de 2% à 221,3 millions d'euros.

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur visait une progression de 6% à 10% sur cette période.

" Notre volonté d'accélération de la croissance du chiffre d'affaires récurrent a entrainé une préférence plus marquée qu'attendue pour le modèle d'abonnement par rapport à celui des licences ", a expliqué Dassault Systèmes.

" Si le modèle économique de l'abonnement est plus que positif sur les performances financières à long terme du groupe, la période de transition pourrait engendrer une période d'incertitude à court terme ", prévient Invest Securities.

Le reste de la publication du champion technologique français est jugé solide, par les analystes.

Dassault Systèmes a relevé sa prévision de bénéfice par action pour 2022 à la faveur notamment d'un impact des devises favorables. La société vise désormais un bénéfice par action dilué ajusté en croissance de 18% à 19%, soit entre 1,12 et 1,14 euros, contre une progression de 14% à 16%, soit de 1,08 à 1,10 euro, auparavant. La marge opérationnelle ajustée est toujours prévue entre 33,4% et 33,7%.

Dassault Système vise également toujours une croissance du chiffre d'affaires ajusté de 9 à 10% à taux de change constants. Il est cependant attendu entre 5,61 et 5,65 milliards d'euros en intégrant l'intégralité de l'impact des changes contre de 5,845 et 5,535 milliards d'euros auparavant.

" Nous sommes bien placés pour être totalement désendetté à la fin de l'année 2022 ", a par ailleurs indiqué la société.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action ajusté a bondi de 17% à 0,26 euro. " Il dépasse nos objectifs et reflète un impact favorable du dollar américain ", a commenté Dassault Systèmes. Il a augmenté de 6% à taux de change constants. La marge opérationnelle ajustée a reculé de 2,3 points à 31,6% pour des ventes en croissance de 18% (8% à taux de change constants) à 1,37 milliard d'euros.

Points clés

- Société d'édition de logiciels créée en 1981 ;

- Chiffre d'affaires de 4,9 Mds€, généré à 37 % en Europe, 38 % dans les Amérique et 25 % en Asie et réparti entre les logiciels pour 90 % puis les licences ;

- Modèle d'affaires fondé sur la plateforme virtuelle 3DEXPERIENCE de plusieurs logiciels utiles aux clients dans leur recherche d'innovations durables harmonisant produit, nature et vie, avec 3 secteurs clés –industries manufacturières, sciences de la vie & santé et infrastructures & villes ;

- Capital contrôlé à 40,2 % (53,69 % des droits de vote) par la famille Dassault, 5,96 % (7,96 %) par Charles Edelstenne, président du conseil d’administration de 12 membres, et 1,72 % (2,15%) par Bernard Charlès, directeur général et futur président du conseil d’administrateur en 2023 ;

- Bilan sain, avec une dette notée A ramenée à 2632 Ms€ et des disponibilités de 3 Mds€.

Enjeux

- Stratégie 2025 : ouverture des plateformes à tous les acteurs, des fournisseurs aux consommateurs / accélération de la récurrence des revenus, via le cloud (25 % des revenus en 2021, soit 860 M€ et ambition de 2 Mds€) / capitalisation sur les 15 grandes marques du groupe - Enovia, 3Dexcite, Centric Plm pour les applications de collaboration, Solidworks, Catia, Geovia, Biovia pour les modélisation en 3D, 3Dvia, Delmia, Simulia pour les simulations et Netvibes, Exalead, Medidata pour l’intelligence de l’information puis les nouvelles arrivées - Works pour les PME et IFWE loop sur les jumeaux / objectif financier d’une croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 935 M€ avec 73 centres employant 41 % des salariés: 3DExperience Lab, laboratoire d’innovation ouverte soutenant les offres d'innovation de rupture en phase de prototypes et portées par start-ups, communautés d’innovateurs ou laboratoires / thèmes soutenus : ville, mode&style de vie et sciences de la vie, faisant appel à la fabrication additive, le big data ou la réalité virtuelle ;

- Stratégie environnementale "Sustainability commitment" visant la neutralité carbone en 2040 : 2/3 des nouvelles licences avec un impact positif sur l’environnement en 2025 / fédération des parties prenantes ;

- Exploitation de la plateforme de jumeaux virtuels de synchronisation entre les produits réels, y compris humain et les données traitées dans les produits virtuels ;

- Visibilité de l'activité, le chiffre d'affaires logiciel récurrent générant 8/10èmes des revenus.

Défis

- Forte croissance attendue du cloud ;

- Après un 1er trimestre de forte croissance de la marge opérationnelle, objectif 2022 d'une hausse de 9 à 10 % du chiffre d’affaires et de 9 à 11 % du bénéfice par action, autour de 1,05 €;

- Dividende ramené à 0,17 €.

