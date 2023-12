Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: l'alliance avec Dassault Aviation étendue information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes et Dassault Aviation ont annoncé jeudi qu'ils allaient approfondir leur collaboration, désormais appelée à englober les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des avions de combat.



Aux termes de l'accord, Dassault Aviation a étendu l'utilisation de la plateforme logicielle '3DExperience' sur un 'cloud' souverain afin d'optimiser sa flotte de Rafale pour le compte du ministère des Armées.



Ses nouvelles capacités doivent lui permettre d'optimiser ses opérations de maintenance, ainsi que de maximiser la disponibilité de sa flotte, en exploitant des quantités massives de données, dont les journaux de bord de vol des appareils.



L'objectif est de modéliser les équipements, les actifs et la flotte, mais aussi l'ensemble du système d'assistance nécessaire au bon fonctionnement des avions.



Un jumeau virtuel sera ainsi associé à chaque appareil à chaque phase de son cycle de vie.



'Chaque avion Rafale en service se comporte de manière unique et requiert des interventions de maintenance spécifiques en fonction des événements qui surviennent tout au long de sa durée de vie opérationnelle', rappellent les deux partenaires dans un communiqué commun.





