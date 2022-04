Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: invalide la cassure des 40E information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 14:37









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes bondit de +4% sur l'annonce d'un BNPA en hausse de 51% à 0,2E (en IFRS). En non-IFRS, le BNPA progresse de 20% pour atteindre 0,27E: il devrait atteindre entre 1,04 à 1,06E en annualisé, soit une hausse de +9% à +11%.

Le titre invalide la cassure du plancher des 40/39,8E survenu la veille (qui a donné lieu au retracement du plancher des 38,6E du 24 février) et ce 'bear trap' écarte le risque de rechute immédiate vers 36,4E (plancher du 12/05/2021) puis des 33,5E, plancher du 9 mars 2021.







Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +5.40%