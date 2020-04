Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : hausse de 9% du BNPA au 1er trimestre Cercle Finance • 23/04/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie au titre du premier trimestre 2020 un BNPA non-IFRS dilué en hausse de 9% à 0,95 euro par action (+7% à taux de change constant) et une marge opérationnelle non-IFRS de 29,2%, proche du haut de sa fourchette de prévisions (28,5% à 29,5%). A 1,14 milliard d'euros, le chiffre d'affaires non-IFRS progresse de 18% au total et de 17% à taux de change constants, reflétant l'intégration de Medidata Solutions. Sur une base organique, il recule de 1% principalement en raison de la pandémie. Le conseil d'administration propose un dividende de 0,70 euro au titre de l'exercice 2019. Pour l'année 2020, l'éditeur de logiciels d'entreprise indique viser une stabilité du BNPA annuel non-IFRS d'environ 3,65 euros.

