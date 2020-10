Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : hausse de 8% à TCC du BNPA trimestriel Cercle Finance • 22/10/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie au titre du troisième trimestre 2020 un BNPA non-IFRS de 0,80 euro, en croissance de 8% à taux de changes constants, ainsi qu'une marge opérationnelle non-IFRS de 28,2%, en retrait de 2,1 points en comparaison annuelle. A 1,03 milliard d'euros, le chiffre d'affaires a progressé de 17% hors effets de changes, reflétant la contribution de Medidata Solutions. Sur une base organique, le CA non-IFRS a reculé de 3%, en amélioration par rapport à la baisse de 8% du deuxième trimestre. Dassault Systèmes confirme son objectif de BNPA non-IFRS 2020 compris entre 3,70 et 3,75 euros, soit 3% à 5% de croissance à taux de change constants, pour un CA non-IFRS attendu entre 4,44 et 4,46 milliards d'euros (+11% à +12% à taux de changes constants).

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -3.97%