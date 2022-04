Dassault Systèmes: hausse de 51% du BNPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 08:26

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS progresse de 8% à 1,32 milliard d'euros.



Le chiffre d'affaires logiciel est en croissance de 8% à 1,21 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires souscription et support non-IFRS augmente de 8%. Celui des licences et autres ventes de logiciels est en croissance de 10% (IFRS et non-IFRS) à 234,7 millions d'euros et les prestations de services progressent de 9%.



La zone Amériques est en croissance de 7% et représente 40% du chiffre d'affaires logiciel. La zone Europe progresse de 6% et atteint 35% du chiffre d'affaires logiciel. L'Asie est en hausse de 13%, à 25% du chiffre d'affaires logiciel, avec une croissance de 20% en Chine et de 35% en Inde.



En données publiées, le résultat opérationnel est en croissance de 45,3% en IFRS et de 16,8% en non-IFRS à 464,0 millions d'euros. La marge opérationnelle non-IFRS progresse de 117 points de base pour s'établir à 35,0%.



Le BNPA IFRS est en hausse de 51% à 0,20 euro. En non-IFRS, le BNPA progresse de 20% pour atteindre 0,27 euro.



Le groupe vise un chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 compris entre 5,355 à 5,405 MdsE avec une croissance comprise entre +10% à 11%, et un BNPA dilué entre 1,04 à 1,06 euro en hausse de +9% à +11%.