Dassault Systèmes : hausse de 5% du BNPA non-IFRS en 2020

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie au titre de l'année 2020 un BNPA non-IFRS de 3,77 euros, niveau à peu près conforme aux attentes et en hausse de 5% à taux de change constants, et une marge opérationnelle non-IFRS de 30,2%, en retrait de 1,8 point. A 4.464,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires non-IFRS du spécialiste de la gestion du cycle de vie des produits s'est accru de 12% à taux de changes constants, dont une progression de 14% du chiffre d'affaires logiciel. Pour 2021, toujours en données non-IFRS et à taux de change constants, Dassault Systèmes vise une augmentation du chiffre d'affaires entre 9 et 10%, ainsi qu'une croissance du BNPA entre 13 et 14%, soit entre 4,10 et 4,15 euros.

