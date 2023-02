Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: hausse de 19% du BNPA annuel information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie pour 2022, une croissance de 19% de son BNPA non-IFRS à 1,13 euro, avec une marge opérationnelle non-IFRS en retrait de 0,9 point à 33,4%, mais un chiffre d'affaires de près de 5,67 milliards d'euros, en hausse de 9% hors effets de changes.



L'éditeur de logiciels d'entreprise ajoute avoir engrangé un flux de trésorerie opérationnelle de 1,53 milliard d'euros sur l'année écoulée, le mettant 'sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs de désendettement annoncés en avance sur le calendrier'.



Pour 2023, il vise -toujours en non-IFRS- un BNPA entre 1,18 et 1,20 euro, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8 à 9%. Le groupe se dit aussi 'en bonne position pour atteindre ses objectifs financiers de long terme bien plus tôt que prévu'.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +4.14%