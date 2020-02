Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : hausse de 17% du BNPA non-IFRS en 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie au titre de son exercice 2019 un BNPA non-IFRS dilué en croissance de 17% à 3,65 euros (+13% à taux de change constants) et une marge opérationnelle non-IFRS de 32% contre 31,9% pour l'année 2018. A 4.055,6 millions d'euros, le chiffre d'affaires non-IFRS de l'éditeur de logiciels s'inscrit en hausse de 13% à taux de change constants. Sur une base organique, il progresse de 7%, dont une hausse de 8% pour le chiffre d'affaires récurrent non-IFRS. Dassault Systèmes affiche pour objectifs financiers non-IFRS, pour l'année 2020, une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 21% et 23% à taux de change constants, ainsi qu'une hausse du BNPA de 14% à 15%, soit entre 4,15 et 4,20 euros.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris 0.00%