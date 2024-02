Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: hausse de 12% du BNPA annuel information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS de 1,20 euro sur l'année 2023, en hausse de 12% à taux de change constants, 'soit un doublement en cinq ans comme initialement annoncé', malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait d'un point à 32,4%.



Toujours à TCC, le spécialiste des solutions de gestion du cycle de vie des produits a enregistré une croissance de 9% de son chiffre d'affaires annuel à 5,95 milliards d'euros, avec une hausse du CA logiciel de 8%, en ligne avec ses objectifs.



Pour 2024, le groupe a pour objectif une croissance du BNPA non-IFRS à entre 1,29 et 1,31 euro, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8 à 10%. Le nouveau plan à cinq ans qu'il initie prévoit en outre de doubler le BNPA d'ici à 2028.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -0.42%