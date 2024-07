Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: hausse de 10% du BNPA semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce préliminaire, Dassault Systèmes publie un BNPA non-IFRS de 0,60 euro au titre du premier semestre 2024, en hausse de 10% à taux de change constants, avec une marge opérationnelle non-IFRS à 30,5% contre 31% sur la même période de 2023.



Toujours à taux de changes constants, le chiffre d'affaires total a augmenté de 5% à trois milliards d'euros, dont un CA logiciel en hausse de 5% à 2,7 milliards, un montant désormais constitué à 82% de revenus récurrents.



Dassault Systèmes confirme aussi son ajustement des perspectives 2024, tablant ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires total comprise entre 6 et 8%, une marge d'exploitation de 32 à 32,4% et une hausse du BNPA comprise entre 8 et 11%.



Par ailleurs, le groupe indique qu'Eisai a choisi Medidata Clinical Data Studio, sa solution basée sur l'IA annoncée récemment, pour contrôler ses données cliniques, faciliter l'exécution d'essais cliniques et améliorer l'expérience des patients.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 33,55 EUR Euronext Paris -1,21%