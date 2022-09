Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: gare à la cassure des 37,7E information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes est très impacté par la chute du Nasdaq ce 13/09: gare à la cassure des 37,7E (support oblique court terme) puis des 37,4E, le plancher du 1er septembre.

Le prochain objectif serait au minimum 35E, voir le plancher annuel des 33,5E du 16 juin.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -4.31%