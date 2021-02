Dassault Systèmes : gagne 10% en hebdo,les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une hausse de près de 10% sur la semaine. Dassault Systèmes a publié au titre de l'année 2020 un BNPA non-IFRS de 3,77 euros, niveau à peu près conforme aux attentes et en hausse de 5% à taux de change constants, et une marge opérationnelle non-IFRS de 30,2%, en retrait de 1,8 point.

A 4.464,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires non-IFRS du spécialiste de la gestion du cycle de vie des produits s'est accru de 12% à taux de changes constants, dont une progression de 14% du chiffre d'affaires logiciel.

Pour 2021, toujours en données non-IFRS et à taux de change constants, Dassault Systèmes vise une augmentation du chiffre d'affaires entre 9 et 10%, ainsi qu'une croissance du BNPA entre 13 et 14%, soit entre 4,10 et 4,15 euros.

Le titre affiche un PER 2021 qui se rapproche des 40 fois avec un rendement de moins de 1%.

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours rehaussé de 200 à 212 euros, se disant 'toujours aussi convaincu par l'important potentiel de développement du groupe sur ses différents marchés'.

'Le discours résolument optimiste tenu par le management lors des résultats du troisième trimestre s'est concrétisé par un quatrième trimestre de bonne facture, marqué par un retour en croissance organique des ventes de logiciels', juge l'analyste.

Selon lui, Dassault Systèmes sort 'renforcé de la crise sanitaire grâce à des efforts consentis à certains clients en difficulté, au maintien des investissements et surtout à une prise de conscience des acteurs de la Santé du besoin d'accélérer leur digitalisation'.

Les résultats publiés hier par Dassault Systèmes au titre du 4e trimestre 2020 sont ' solides à tous les niveaux ', estime également Oddo.

La croissance organique est stable quand le broker anticipait un recul de de 2,9 % et l'Operating Profit est également ' 4 % au-dessus des attentes '. Enfin, le FCF pour l'année fiscale 2021 déjoue lui aussi les pronostics, à 1021 ME, contre un consensus de 978 ME, rapporte Oddo.

' Pour 2021, le groupe anticipe une poursuite de l'amélioration de tendance observée fin 2020 ', poursuit le bureau d'analyses.

Par conséquent, Oddo maintient son opinion de ' surperformance ' sur le titre Dassault Systèmes et relève son objectif de cours à 210 euros, contre 181 euros précédemment.