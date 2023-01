Dassault Systèmes et IBM étendent leur collaboration

(AOF) - Dassault Systèmes et IBM annoncent l'extension de leur collaboration historique par la signature d'un protocole d'accord combinant leurs technologies respectives afin de relever les défis de développement durable auxquels doivent faire face les industries manufacturières.

Afin d'aider les entreprises à assurer la continuité de leurs activités tout en atteignant leurs objectifs de développement durable, Dassault Systèmes et IBM ont décidé d'associer la plateforme 3DExperience et les expériences de jumeaux virtuels de Dassault Systèmes aux solutions d'IBM pour l'IoT et la maintenance des équipements, l'optimisation des ressources IT, la gestion des risques climatiques et la gouvernance ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Toute organisation sera ainsi en mesure de mieux comprendre et analyser les installations et infrastructures existantes en recréant un jumeau virtuel complété avec des données opérationnelles.

Grâce à ce jumeau virtuel qui couvrira à la fois l'ingénierie, la fabrication, les opérations et la maintenance, il devient possible de proposer une feuille de route visant à moderniser et à optimiser les réseaux d'énergie, les parcs éoliens, les aéroports, les systèmes de distribution d'eau, les transports et la mobilité, les réseaux des villes ou les data centers.

En combinant les expériences de jumeaux virtuels des équipements, des bâtiments, des réseaux de distribution ou de transmission électrique avec les solutions d'optimisation, de maintenance et de gestion des risques climatiques, il sera possible d'améliorer la collaboration et le partage des connaissances entre les équipes d'ingénierie système, de fabrication et d'exploitation.

Il sera aussi possible de prendre des décisions opérationnelles en contexte de manière plus rapide, plus sûre et plus durable pour les installations, les équipes et les processus, mais aussi d'intégrer les exigences contractuelles de conformité aux réglementations industrielles et environnementales dès la phase d'ingénierie jusqu'à la phase de maintenance.