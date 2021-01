Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : entre au capital d'AV Simulation Cercle Finance • 15/01/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Sogeclair annonce avoir conclu l'opération d'entrée de Dassault Systèmes au capital d'A.V.Simulation, filiale commune de Renault et d'Oktal, dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile. L'augmentation de capital de 10 millions d'euros a été souscrite par Dassault Systèmes. A l'issue de cette augmentation, Oktal détient ainsi 55,25%, Renault 29,75% et Dassault Systèmes 15% d'A.V.Simulation. L'entrée de Dassault Systèmes au capital ca permettre notamment le renforcement des investissements en R&D et le développement du chiffre d'affaires à l'international.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -0.73%