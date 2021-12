Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: entente de collaboration avec NTT information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec NTT Communications en vue de poser les jalons d'une future collaboration dans le domaine des 'villes intelligentes' au Japon.



En vertu de l'entente, le groupe français de logiciels et l'opérateur de télécommunications prévoient d'avoir recours aux technologies de réplique numérique ('virtual twin') et de données de masse ('big data') dans le cadre de projets de 'smart city'.



L'idée est d'explorer le potentiel de ces applications pour des secteurs tels que l'énergie, par exemple en ce qui concerne les difficultés à alimenter les nouveau besoins en mobilité électrique.





