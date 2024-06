Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: en retrait sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes recule de près de 2%, pénalisé par une dégradation de conseil chez Deutsche Bank de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 52 à 36 euros sur le titre de l'éditeur de logiciels d'entreprise.



S'il estime qu'un rebond semble plus probable qu'improbable, le broker considère que 'les prévisions actuelles pour 2024 et les objectifs à moyen terme sont menacés et doivent être réinitialisés, en particulier pour les sciences de la vie'.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 34,81 EUR Euronext Paris -2,16%