Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: en recul sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 15:34









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes recule de près de 3%, sous le poids d'une dégradation de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 40 à 33 euros sur le titre de l'éditeur français de logiciels d'entreprise.



Le broker pense que Dassault Systèmes est à la traîne de la tendance du secteur des logiciels vers le cloud/SaaS. Selon lui, 'l'acquisition de capacités cloud a déclenché une baisse de valorisation ailleurs dans le secteur et la même chose devrait arriver à Dassault'.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.62%