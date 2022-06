Dassault Systèmes en queue de l'indice CAC 40 : Jefferies a dégradé

(AOF) - Dassault Systèmes est relégué à la dernière place de l'indice CAC 40, affichant un repli de 2,07% à 38,75 euros dans le sillage de l'abaissement de la recommandation de Jefferies. Le courtier est passé de Conserver à Sous-performance, avec un objectif de cours réduit à 33 euros contre 40 euros auparavant. Les tensions sur les taux longs - avec un rendement du 10 ans repassé au-dessus de 3% hier aux Etats-Unis - pèsent également sur les valeurs technologiques.

Le bureau d'études pense que le groupe technologique est en retard par rapport aux tendances de l'industrie des logiciels dans le cloud/Saas et juge peu vraisemblable qu'il atteigne de façon organique son objectif 2025 dans ce domaine. A cet horizon, Dassault Systèmes vise un tiers de son chiffre d'affaires logiciels dans le cloud contre 20% en 2021. Jefferies ne s'attend qu'à 26%.

Pour l'analyste, Dassault Systèmes résoudra ce problème via des acquisitions. Acquérir environ 500 millions d'euros de revenus SaaS est moins cher aujourd'hui qu'il y a 6 mois, mais il estime toujours qu'elle pourrait coûter de l'ordre de 4,5 milliards d'euros.

" Réaliser des acquisitions de capacités dans le cloud a déclenché une baisse des valorisations ailleurs dans le secteur et Dassault devrait subir le même sort ", prévient Jefferies.

Points clés

- Société d'édition de logiciels créée en 1981 ;

- Chiffre d'affaires de 4,5 Md€, généré à 37 % en Europe, 38 % dans les Amérique et 25 % en Asie ;

- Activité répartie entre l’innovation industrielle pour 51 %, l’innovation mainstream pour 21 %, les sciences de la vie pour 18 % et les services pour 10 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la plateforme virtuelle 3DEXPERIENCE de plusieurs logiciels utiles aux clients dans leur recherche d'innovations durables harmonisant produit, nature et vie, avec 3 secteurs clés –industries manufacturières, sciences de la vie & santé et infrastructures & villes ;

- Capital contrôlé à 40,39 % (54,45 % des droits de vote) par la famille Dassault, 6 % (8,06 %) par Charles Edelstenne, président du conseil d’administration de 12 membres, et 1,62 % (2,07 %) par Bernard Charlès, directeur général ;

- Bilan sain, avec une dette ramenée à 2,7 Mds€ et des liquidités de 2,14 Mds€.

Enjeux

- Stratégie Human Industry Experience visant à renforcer le leadership dans les industries manufacturières, les infrastructures et les villes, puis les sciences de la vie et la santé : - capitalisation sur les 13 grandes marques du groupe -Enovia, 3DExcite, Centric PLM pour les applications de collaboration, SolidWorks, Catia, Geovia, Biovia pour les modélisation en 3D, 3DVia, Delmia, Simulia pour les simulations et Netvibes, Exalead, Medidata pour l’intelligence de l’information, et la nouvelle 3D Experience Works pour les PME

- Offre centrée sur 11 secteurs économiques et 12 zones géographiques;

- Objectif financier d’une croissance annuelle de 13 % du bénéfice par action entre 2020 et 2024, soit 6 €;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 935 M€ avec 12 portefeuilles technologiques;

- Stratégie environnementale « Sustainability Compass menée à partir de la 3DEXPERIENCE Platform for Sustainability avec 4 grands engagements : repli de 38% des émissions de CO2 par collaborateur en 2025 (par rapport à 2018) - neutralité carbone pour 2050 - 2/3 des nouvelles licences avec un impact positif sur l’environnement - fédération des parties prenantes ;

- Visibilité de l'activité, le chiffre d'affaires logiciel récurrent générant 8/10èmes des revenus.

Défis

- Croissance de la filiale 3DS Outscale, dédiée au cloud, certifiée SecNumCloud pour le secteur public en France et renforcée par l’acquisition de NuoDB ;

- Retombées du programme “jumeaux virtuels“ de synchronisation entre les produits réels et les données traitées dans les produits virtuels.

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.