Dassault Systèmes : en hausse après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1% cet après-midi après l'analyse positive d'Invest Securities. Le bureau d'étude réaffirme son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours porté de 178 à 200 euros, jugeant que 'dans un univers PLM qui a actuellement le vent en poupe d'un point de vue boursier', le titre lui apparait 'injustement décoté'. Le groupe dispose en effet selon lui de solides atouts, avec une diversification sectorielle bien meilleure qu'avant la précédente crise et un développement particulièrement opportun dans le domaine des sciences de la vie suite au rachat de Medidata fin 2019. 'La société nous a par ailleurs tenu un discours relativement rassurant sur les perspectives de ses secteurs industriels, ce qui est plutôt de bon augure avant la publication du troisième trimestre', ajoute l'analyste en charge du dossier.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +1.11%