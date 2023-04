Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: dévisse de -9% vers 34,16E information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes dévisse de -9% vers 34,16E ('gap' sous 37,38ER) et referme le 'gap' des 34,73E du 2 février: la correction risque de se poursuivre en direction de 33,3E, le plancher de fin décembre 2022, voir de 32,7E (support majeur du 3/11/2022).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -6.48%