Dassault Systèmes: des analystes confirment leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 15:29

(CercleFinance.com) - Le titre affiche une 4ème séance de hausse et un gain de plus de 5% depuis le 1er janvier. Rappelons que la valeur a perdu près de 30% en un an.



Bernstein a relevé hier son avis sur Dassault Systèmes, porté de 'sous-performance' à 'performance de marché' avec un objectif de cours remonté de 30 à 37 euros.



L'intermédiaire explique avoir modifié son opinion sur plusieurs valeurs européennes de l'industrie et des biens d'équipement, estimant qu'il était désormais temps de redevenir positif sur le secteur.



Après une année 2022 difficile (guerre en Ukraine, renchérissement de l'énergie, inflation, remontée des taux d'intérêt, menaces d'une récession...), Bernstein veut croire que le pire est en grande partie passé pour les groupes industriels du Vieux Continent.



Il rappelle aussi que le secteur se trouve habituellement à l'abri des phases de ralentissement économique, la demande des clients pour les procédés d'amélioration de leur efficacité ayant tendance à augmenter en période de crise.



L'analyste considère que tous ces éléments devraient favoriser une revalorisation du secteur et relève sa recommandation sur cinq valeurs, à savoir Assa Abloy, Dassault Systèmes, Legrand, Schneider et Siemens.



Au sein du secteur, l'intermédiaire affiche maintenant sept recommandations à l'achat, trois opinions 'neutres' et quatre conseils de vente.



Berenberg a renouvelé pour sa part en décembre dernier sa recommandation d'achat sur le titre Dassault Systèmes, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 41 euros.



L'analyste dit avoir accueilli Philippe Loeb, le vice-président de Dassault Systèmes pour le secteur des biens de consommation, des produits de grande consommation et du commerce de détail, à l'occasion de la tenue de sa conférence européenne annuelle.



L'intermédiaire a souligné que le cadre dirigeant a proposé une présentation 'pleine d'assurance', axée sur l'intérêt du jumeau numérique et l'avantage que cet outil peut présenter pour les entreprises cherchant à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.



'Nous pensons que cette tendance numérique portée par le développement durable est susceptible de se transformer en véritable moteur de croissance pour Dassault Systèmes comme pour les autres concepteurs de logiciels au cours des années qui viennent', assure Berenberg.