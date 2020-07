Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes : décroche en 'gap' sous 152,5E Cercle Finance • 24/07/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes décroche en 'gap' sous 152,5E et enfonce le support des 150E pour menacer dans la foulée celui des 146.5E du 15 juin. Le prochain objectif pourrait se situer vers 140,5/141E, l'ex-résistance de début mai.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -5.52%