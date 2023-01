Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: début de la nouvelle gouvernance information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce l'entrée en vigueur à partir de ce jour de l'organisation de sa gouvernance, dévoilée le 27 avril dernier, faisant de son fondateur Charles Edelstenne le président d'honneur de la société, outre sa fonction maintenue d'administrateur.



Bernard Charlès, vice-président du conseil d'administration et directeur général, devient président-directeur général, et Pascal Daloz, directeur des opérations, devient directeur général délégué. Ce dernier est aussi membre du conseil d'administration.



L'éditeur de logiciels d'entreprise rappelle aussi que Laurence Daures (anciennement Lescourret), administratrice indépendante et présidente du comité des rémunérations et de sélection, a été nommée administratrice référente le 15 mars 2022.





