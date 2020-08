Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : dans un corridor 154/150E Cercle Finance • 19/08/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes figure parmi les plus fortes hausses du SBF120 et remonte ainsi vers les 154E, borne haute du corridor dans lequel il évolue depuis le 4 août. En cas d'enfoncement du support des 150E, les 145,8E pourraient constituer l'objectif suivant à la baisse.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +1.42%