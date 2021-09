Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : dans le rouge avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 13:46









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes cède plus de 1% sur fond de propos défavorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'vente' malgré un objectif de cours relevé de 34 à 41 euros sur l'action de l'éditeur français de logiciels d'entreprises. 'Alors que 2021 devrait être une année de forte reprise, nous voyons les risques dans la transition vers le cloud comme insuffisamment reflétés dans le cours de Bourse, qui n'offre qu'un rendement Equity FCF de 2%', juge le broker.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.38%