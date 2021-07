Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : contrat avec Boticário information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 07:24









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que le groupe de cosmétiques Boticário a choisi sa plateforme 3DEXPERIENCE pour accompagner la transformation numérique de ses activités de fabrication, soit plus de 300 millions de produits par an. Boticário utilisera l'Industry Solution Experience 'Perfect Production' basée sur 3DEXPERIENCE pour améliorer la gestion industrielle de ses activités de fabrication et accélérer le processus de production dans ses deux usines situées au Brésil. 'L'amélioration de la visibilité et des processus de contrôle va permettre de réduire les coûts d'inventaire et les défauts de fabrication tout en assurant la conformité aux règlementations en vigueur', explique Dassault Systèmes.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -0.18%