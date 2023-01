Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: collaboration étendue avec IBM information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à IBM en vue d'accélérer la transformation durable des acteurs de l'industrie grâce à l'adoption de 'jumeaux virtuels'.



Aux termes de l'accord, les deux groupes combineront 3DExperience, la plateforme collaborative de Dassault Systèmes, ainsi que ses expériences de jumeaux virtuels, aux solutions d'IBM dans l'Internet des objets (IoT).



Cette offre commune doit permettre d'aider leurs clients à mieux comprendre et analyser leurs installations et infrastructures existantes en recréant un jumeau virtuel complété avec des données opérationnelles.



Grâce à ce jumeau virtuel couvrant à la fois l'ingénierie, la fabrication, les opérations et la maintenance, les entreprises pourront disposer d'une feuille de route pour moderniser et optimiser, entre autres, les réseaux d'énergie, les parcs éoliens, les aéroports ou les centres de données.



Les deux partenaires de longue date ont annoncé avoir étendu leur collaboration à l'occasion du Forum économique mondial de Davos.





