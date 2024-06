Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: choisi par Mahindra & Mahindra information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que Mahindra & Mahindra, constructeur indien d'automobiles et d'engins agricoles, a opté pour sa plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud afin d'accélérer l'intégralité du processus de développement de ses nouveaux produits.



'Mahindra & Mahindra peut ainsi améliorer son efficacité, réduire les délais de mise sur le marché de ses véhicules et atteindre ses objectifs de développement durable pour son activité automobile', explique l'éditeur de logiciels d'entreprise.



Le groupe indien utilisera les industry solutions experiences 'Drive Emotion', 'Global Modular Architecture' et 'Smart Safe and Connected' basées sur 3DEXPERIENCE pour connecter plusieurs milliers d'utilisateurs au sein d'un environnement virtuel.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 34,90 EUR Euronext Paris +0,43%