Dassault Systèmes: choisi par le français Hopium

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi que le constructeur automobile français Hopium utilisait sa plateforme 3DExperience sur le 'cloud' pour développer la Machina, sa berline haut de gamme propulsée à l'hydrogène.



Le groupe de logiciels explique que la plateforme doit permettre à Hopium d'avoir recours à des applications collaboratives en matière de conception, d'ingénierie et de simulation, du concept jusqu'à la phase de construction du prototype.



L'Hopium Machina, un bolide pouvant être rechargé en trois minutes pour atteindre une vitesse de 230 km/heure et parcourir plus de 1000 km, doit être lancée en 2025.





