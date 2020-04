Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes : CA trimestriel estimé sous les objectifs Cercle Finance • 02/04/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes fait part d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 estimé entre 2,5% et 5% en dessous de la limite inférieure de ses objectifs, en raison de la baisse du chiffre d'affaires des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services. La croissance du chiffre d'affaire du premier trimestre 2020 est ainsi estimée comprise entre 14% et 17%, reflétant la performance de Medidata et la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent. 'Cette crise sans précédent provoquée par le SARS-CoV-2 crée d'immenses défis pour la société à de multiples niveaux', souligne Bernard Charlès, vice-président du conseil d'administration et directeur général du groupe de logiciels d'entreprise.

Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -2.67%