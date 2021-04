DASSAULT SYSTEMES : bon début d'année grâce à la forte reprise des licences logicielles

(AOF) - Dassault Systèmes (+0,41% à 195,30 euros) évolue parmi les plus faibles hausses de l'indice CAC 40 en dépit d'une performance trimestrielle meilleure que prévu. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a bénéficié d'un rebond plus important qu'anticipé des ventes de licences logicielles, bien margées.

Au premier trimestre, le groupe technologique a connu une croissance de 28% à taux de change constants du bénéfice par action ajusté, à 1,14 euro et enregistré une marge opérationnelle ajustée, en augmentation de 4,7 points à 33,9%.

Les revenus ont progressé de 3% à 1,173 milliard d'euros et leur croissance atteint 8% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires logiciels est ressorti à 1,0684 milliard d'euros, en progression 10% à taux de change constants.

La bonne surprise est venue des ventes de licences logicielles - un indicateur très suivi du secteur du fait de leur rentabilité - qui ont mis un terme à quatre trimestres de recul. Elles bénéficiaient cependant d'une base de comparaison favorable, ayant chuté de 20% un an plus tôt, note Stifel.

Elle ont bondi de 25% à taux de change constants à 203,8 millions d'euros alors que Dassault Systèmes visait au pire une stabilité et au mieux une croissance de 5%. Elles ont été tirées par la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord. le Groupe a bénéficié des solides performances de l'Innovation des petites et moyennes entreprises et du dynamisme des grands contrats, en particulier en Transport et Mobilité.

Le flux de trésorerie opérationnelle a bondi de 40% à 642 millions d'euros.

Ces résultats étant ressortis au dessus de la fourchette haute de ses prévisions, ils s'accompagnent du relèvement des objectifs de bénéfice par action ajusté. Il sont anticipés en croissance de 17% et 18% à taux de change constants, soit entre 4,24 et 4,28 euros, contre +13% à +14% auparavant.

En revanche, l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur cible toujours un chiffre d'affaires en progression de 9% et 10% à taux de change constants pour atteindre de 4,715 à 4,765 milliards d'euros. Les revenus tirés des licences sont anticipés en progression de 17% à 20% à taux de change constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.