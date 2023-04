Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: BNPA en hausse de 1% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels d'entreprise Dassault Systèmes publie au titre du premier trimestre 2023, en données non-IFRS, un BNPA en hausse de 1% à 0,28 euro, et une marge opérationnelle de 31%, contre 35% sur la même période de l'année précédente.



Hors effets de changes, son chiffre d'affaires a progressé de 7% à 1,43 milliard d'euros, dont un CA logiciel en croissance de 6% à 1,29 milliard, le groupe soulignant une progression de 10% du CA récurrent, porté par une augmentation de 14% des souscriptions.



Sur ces bases, Dassault Systèmes confirme ses objectifs non-IFRS pour l'ensemble de l'année 2023, à savoir un BNPA compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires attendue de 8 à 9%.





