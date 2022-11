Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: Blue Spirit Aero adopte '3DExperience' information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé jeudi que la start-up française Blue Spirit Aero avait déployé sa plateforme '3DExperience' en vue de développer son prototype d'avion fonctionnant à l'hydrogène.



Le concepteur de logiciels explique que Blue Spirit s'est appuyée sur sa plateforme pour finaliser en quelques mois le design 3D détaillé de 'Dragonfly', son futur avion à hydrogène.



La plateforme lui a également permis de tester et de valider les performances de l'appareil en termes de structure, d'alimentation en énergie et d'aérodynamique, est-il précisé dans son communiqué.



La plateforme collaborative '3DExperience' intègre des logiciels de conception, de modélisation et de simulation permettant la création de 'jumeaux virtuels'.



Blue Spirit Aero vise une certification et une mise en service de son aéronef à horizon 2026.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -1.39%