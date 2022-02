Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systemes: avalement baissier de -3,8%, vise 41,1E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 17:53









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes bute sur les 43E puis décroche de -3,8%: le titre matérialise un avalement baissier et vise le comblement du 'gap' des 41,1E du 28 janvier... niveau qui coïncide avec son plancher annuel des 27 et 28/01.

Dassault Systemes pourrait ensuite retracer l'ex-zénith des 39,4E du 28-29-30/04/2021.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris -3.77%