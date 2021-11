Dassault Systèmes : AlphaValue revalorise

(AOF) - AlphaValue a rehaussé son objectif de cours de 40,20 euros à 42,20 euros et confirmé sa recommandation Vendre sur Dassault Systèmes. Le bureau d’études a relevé ses prévisions de bénéfice par action de 3,91% pour 2021 à 0,58 euro et de 7,2% pour 2022 à 0,73 euro pour prendre en compte les résultats trimestriels et la hausse des objectifs 2021. Il souligne l’absence de potentiel de hausse, le titre ayant largement surperformé le secteur des logiciels.

=/ Points clés /=

- Société d'édition de logiciels créée en 1981 ;

- Chiffre d'affaires de 4,5 Mds€, généré à 37 % en Europe, 38 % dans les Amérique et 25 % en Asie ;

- Activité répartie entre l’innovation industrielle pour 51 %, l’innovation mainstream pour 21 %, les sciences de la vie pour 18 % et les services pour 10 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la plateforme virtuelle 3DEXPERIENCE de plusieurs logiciels utiles aux clients dans leur recherche d'innovations durables harmonisant produit, nature et vie, avec 3 secteurs clés –industries manufacturières, sciences de la vie & santé et infrastructures & villes ;

- Capital contrôlé à 40,39 % (54,45 % des droits de vote) par la famille Dassault, 6 % (8,06 %) par Charles Edelstenne, président du conseil d’administration de 12 membres, et 1,62 % (2,07 %) par Bernard Charlès, directeur général ;

- Bilan sain, avec une dette ramenée à 2,7 Mds€ et des liquidités de 2,14 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Stratégie Human Industry Experience visant à renforcer le leadership dans les industries manufacturières, les infrastructures et les villes, puis les sciences de la vie et la santé :

- capitalisation sur les 13 grandes marques du groupe -ENOVIA, 3DEXCITE, CENTRIC PLM pour les applications de collaboration, SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA pour les modélisation en 3D, 3DVIA, DELMIA, SIMULIA pour les simulations et NETVIBES, EXALEAD, MEDIDATA pour l’intelligence de l’information, et la nouvelle 3D EXPERIENCE WORKS pour les PME,

- offre centrée sur 11 secteurs économiques et 12 zones géographiques,

- objectif financier d’une croissance annuelle de 13 % du bénéfice par action entre 2020 et 2024, soit 6 €;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 935 M€ avec 12 portefeuilles technologiques :

- 3DEXPERIENCE Lab, laboratoire d’innovation ouverte soutenant les offres d'innovation de rupture en phase de prototypes et portées par start-ups, communautés d’innovateurs ou laboratoires

- thèmes soutenus : ville, mode & style de vie et sciences de la vie, faisant appel à la fabrication additive, le big data ou la réalité virtuelle ;

- Stratégie environnementale « Sustainability Compass menée à partir de la 3DEXPERIENCE Platform for Sustainability avec 4 grands engagements :

- repli de 38 % des émissions de CO2 par collaborateur en 2025 (par rapport à 2018), - neutralité carbone pour 2050,

- 2/3 des nouvelles licences avec un impact positif sur l’environnement,

- fédération des parties prenantes ;

- Visibilité de l'activité, le chiffre d'affaires logiciel récurrent générant 8/10èmes des revenus.

=/ Défis /=

- Croissance de la filiale 3DS Outscale, dédiée au cloud, certifiée SecNumCloud pour le secteur public en France et renforcée par l’acquisition de NuoDB ;

- Retombées du programme “jumeaux virtuels“ de synchronisation entre les produits réels et les données traitées dans les produits virtuels ;

- Impact de la pandémie : au 1er semestre, hausse de 11 % du chiffre d'affaires, de 27 % du bénéfice net par action et de 27 % du flux de trésorerie opérationnel à 1 Md€ ;

- Objectif 2021, relevé, d'une hausse de 10 à 11 % du chiffre d’affaires et d’un bénéfice par action entre 0,94 et 0,95 euro;

- Dividende 2020 en repli 0,56 €.

Informatique / Logiciels : la consécration du cloud

La crise sanitaire a eu globalement un impact positif sur le monde du logiciel, notamment le marché français.

En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).

Le logiciel français se porte bien

En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.

Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.

Le cloud conforté par la crise sanitaire

D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.